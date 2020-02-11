Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'la aşkını itiraf etti Defne Samyeli resmen kıyamadı

Defne Samyeli ile olan 1,5 yıllık ilişkilerinin bitmesinin ardından Serenay Sarıkaya ile adı anılan Cem Yılmaz, aşk iddialarını yalanlasa da kameraların objektifinden kaçamadı. Defne Samyeli ile ayrılığın ardından ilk kez Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı müzikal Alice'in 50. oyununda çekilen fotoğrafta ikili aynı karede yer aldı. Sosyal medyada olay yaratan fotoğrafla dedikodular hızla yayılırken Atina'dan gelen görüntü aşkı resmen kanıtladı.