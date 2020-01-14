Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'ın Instagram sözlerine cevabı gecikmedi!
Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya için “Instagram’da Serenay ne yapmış diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum, o stalk mu oluyor?” sözlerine yanıt geldi.
Son günlerde magazin kamuoyunda çokça konuşulan Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın katıldığı bir programda Serenay Sarıkaya için ifade ettikleri aşk iddialarına yol açmıştı.
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Komedyen Cem Yılmaz, programda “Instagram’da Serenay Sarıkaya’ya ne yapmış diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum, o stalk mu oluyor?” sözlerine güzel oyuncudan cevap gecikmedi.
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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, "Ne güzel bir açıklama yaptı. Ne diyeyim ben şimdi buna?” diye açıklamada bulundu.
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Albüm çıkarması için Sezen Aksu’nun devreye girdiği konuşulan oyuncu, “Yok öyle bir şey, olsa haberim olmaz mı?” ifadelerini kullandı.
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