Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'ı öpmelere doyamadı teknede böyle yakalandılar

İlk olarak Atina'da kaçamak tatil yaparken yakalanan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın aşkı yaklaşık altı aydır mutlu bir şekilde devam ediyor. İkilinin ilişkisine dair ayrıntılar ise hayranları tarafından oldukça merak ediliyor.