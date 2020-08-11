Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'ı öpmelere doyamadı teknede böyle yakalandılar
Geçtiğimiz gün sosyal medyada ortaya çıkan fotoğrafla ayrılmadıkları anlaşılan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, teknede yakalandı. Serenay Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpmelere doyamadığı anlarda fena yakalandı.
İlk olarak Atina'da kaçamak tatil yaparken yakalanan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın aşkı yaklaşık altı aydır mutlu bir şekilde devam ediyor. İkilinin ilişkisine dair ayrıntılar ise hayranları tarafından oldukça merak ediliyor.
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Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edilirken ortaya çıkan, beraber çekildikleri fotoğraf bu iddiayı yalanladı, şimdilerde ise ikilinin keyifli tekne anları kameraların objektifine takıldı.
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Beraber fotoğraflarının üzerine, ünlü çift, tatil yaptıkları teknede görüntülenerek ayrılık iddialarına nokta koymuş oldu.
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Magazin Burada'nın haberine göre, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, Bodrum'da tatile çıktı. Uzun süredir ortalıkta görünmeyen çift, Cem Yılmaz'ın Samatya adlı teknesiyle mavi turda görüntülendi.
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