Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz pozlarını yorumlayan fenomen mesajları ifşa etti

Son olarak Serenay Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz'la ilk kez fotoğraf paylaşarak yine magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını kalp emojisi koyarak paylaşan Sarıkaya'nın bu fotoğrafını da fenomen Alp Kılınç kaçırmadı ve yorumu yaptı.