Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ilk kez görüntülendi evine bırakırken yakalandı
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile Atina'nın ardından ilk kez görüntülendi. Defne Samyeli'yi Serenay Sarıkaya ile aldattığı uzun bir süre konuşulmuştu.
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ikilisi Atina'da aşkları ele vermenin ardından ilk kez beraber İstanbul'da görüntülendi. Atina'da görüntülenmenin ardından magazin muhabirlerine yakalanmamak için sıkı önlemler alan Sarıkaya'nın çabaları yetersiz kaldı.
Serenay Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz'ı gece yarısı evine bırakırken ilk kez birlikte kameraların objektifine takıldı. Etiler'de beraber yemek yiyen ikiliden Sarıkaya, ardından Cem Yılmaz'ı evine kadar bıraktı.
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'ya "Hayatım, teşekkür ederim. Kendine iyi bak" demesinin ardından gazetecileri fark etti. Magazin basınını karşısında gören Yılmaz, ufak bir çaplı bir şaşkınlık yaşadı. Serenay Sarıkaya'nın ise canı fena sıkıldı.
Snob Magazin'in haberine göre, Cem Yılmaz ise "Cem Bey kusura bakmayın. İşimizi yapıyoruz. Anlayış gösterin" diye konuşan muhabirlere nazikçe "Ne diyim arkadaşlar. İyi geceler" dedikten sonra evine girdi.