Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile Saadet Özsırkıntı hakkında ilk kez konuştu
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı bitmiş ve haberi de Yılmaz duyurmuştu. Etiler'de görüntülenen Sarıkaya, Cem Yılmaz ve Saadet Özsırkıntı konu hakkında peş peşe açıklamalar yaptı.
Bir süredir birlikte olduğu oyuncu Serenay Sarıkaya ile ayrılan komedyen Cem Yılmaz'ın TV8 ekranlarının sempatik sunucusu Saadet Özsırkıntı ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
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Cem Yılmaz'ın adı O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı ile anılınca tüm gözler Serenay Sarıkaya'ya çevrildi. Serenay Sarıkaya, önceki akşam restoran çıkışı koşar adımlarla mekandan ayrıldı.
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Öte yandan Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Sırkıntı, Instagram hesabından Serenay Sarıkaya'yı takipten çıkarmıştı.
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Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında kayıtsız kalamayan Sarıkaya, aracının camını açarak, sorulara yanıt verdi.
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