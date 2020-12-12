Serenay Sarıkaya Bircan Bali ve Ece Erken'i şikayet etmişti kötü haber geldi

Serenay Sarıkaya geçtiğimiz aylarda ünlü komedyen Cem Yılmaz ile ilişki yaşamaya başlamıştı. İlişkileri başlamadan Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile birlikteydi. Defne Samyeli'den ayrılmasına Serenay Sarıkaya'nın sebep olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.