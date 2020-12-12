Serenay Sarıkaya Bircan Bali ve Ece Erken'i şikayet etmişti kötü haber geldi
Serenay Sarıkaya, Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali ve eski sunucusu Ece Erken'e tazminat davası açmıştı. Sarıkaya'nın davasını mahkeme reddetti.
Serenay Sarıkaya geçtiğimiz aylarda ünlü komedyen Cem Yılmaz ile ilişki yaşamaya başlamıştı. İlişkileri başlamadan Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile birlikteydi. Defne Samyeli'den ayrılmasına Serenay Sarıkaya'nın sebep olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.
Ardından Yılmaz ve Sarıkaya ikilisi ilişkilerini açıkladıklarında, Beyaz TV’de yayınlanan ''Söylemezsem Olmaz'' programında, Ece Erken ve Bircan Bali, ''Defne Samyeli, Cem Yılmaz aşkını Serenay Sarıkaya bitirdi'' sözlerini sarf etmişti.
Bu sözler üzerine Serenay Sarıkaya, 100 bin liralık tazminat davası açmıştı. Mahkeme, gerekçesini sonradan açıklamak üzere Sarıkaya’nın davasını reddetti.
Serenay Sarıkaya: 1 Temmuz 1991, Ankara doğumlu Türk oyuncu ve modeldir. 15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nde katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü aldı. Aynı yıllarda Plajda adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım attı.