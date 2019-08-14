Serenay Sarıkaya bikinisiyle büyüledi! Modaya o da uyum sağladı

Son olarak oynadığı Alice Müzikali'ndeki başarısıyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, yeni sezonda da devam edeceği müzikal öncesinde denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor. Yoğun iş temposundan önce ailesi ile birlikte tatil yapan Serenay Sarıkaya, sosyal medyadan takipçileri ile tatil fotoğraflarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.