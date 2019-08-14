Serenay Sarıkaya bikinisiyle büyüledi! Modaya o da uyum sağladı
Ünü oyuncu Serenay Sarıkaya, şu sıralar ailesi ile tatilin keyfini çıkarıyor. Sosyal medya hesabından tatil paylaşımları yapan Sarıkaya da modaya uydu, bikinili hali herkesi büyüledi.
Son olarak oynadığı Alice Müzikali'ndeki başarısıyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, yeni sezonda da devam edeceği müzikal öncesinde denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor. Yoğun iş temposundan önce ailesi ile birlikte tatil yapan Serenay Sarıkaya, sosyal medyadan takipçileri ile tatil fotoğraflarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.
Bayram tatilini ailesinin yanında geçiren Sarıkaya, paylaştığı beyaz bikinili haliyle herkesi büyüledi ve fit vücuduyla resmen meydan okudu. Takipçilerinin beğenisine sunduğu beyaz bikinili hali, tam not aldı ve binlerce beğeni, yorum yapıldı.
Ayrıca güzel oyuncu, bottan denize atladığı görüntüleri geriye saran videosu ile sosyal medyanın yeni akımından bir örnek sergiledi.
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya, Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü ile bir mekanda görüntülenmiş ve ikilinin hayranlarını heyecanlandırmışlardı.