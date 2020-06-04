Serenay Sarıkaya bikinili yakalandı Cem Yılmaz çileden çıktı dava açıyor
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, havuz keyfi yaparken kameralara yakalandı. Bikinili haliyle dikkat çeken Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Cem Yılmaz. bu kez çok sinirlendi.
Koronavirüs sebebiyle evlere kapanıldığından beri Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya beraber vakit geçiriyor. Aşklarıyla 2020 yılına damga vuran Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı merak edilirken ikili, havuz keyfi yaparken kameralara yakalandı.
Cem Yılmaz'ın evinde havuza girerek eğlenceli vakitler geçiren Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, güneş ve havuzun tadını çıkardı. Magazin Burada'nın haberine göre, Ünlü komedyenin yanı sıra bikinili haliyle Serenay Sarıkaya'nın da kilo aldığı gözlemlendi.
Cem Yılmaz'ın Bodrum'daki evinde gönüllü karantina günlerine devam eden ve tedbirlere sıkı bir şekilde uyan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ise havuz keyiflerinin magazin basınına yansımasına oldukça sinirlendi.
Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı Twitter'dan kendisini görüntüleyen magazin basınına dava açacağını ise şu sözlerle duyurdu: