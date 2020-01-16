Serenay Sarıkaya bacak dekoltesiyle salladı Cem Yılmaz cevabı çok konuşulmuştu

İşte Serenay Sarıkaya'ya gelen o yorumlardan bazıları:

- Güzelliğin bizi bizden alıyor Serenay Hanım

- Zaten böyle bir kadının dünyadan olması saçmaydı

- Çok güzelsin bayılıyorum sana nazar değmesin

- Neden bu kadar güzelsin seni çok seviyorum

- Yaa sen ne yapıyorsun bu nasıl siyahla bir bütünlük bayılıyorum be