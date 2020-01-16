Serenay Sarıkaya bacak dekoltesiyle mest etti Cem Yılmaz cevabı çok konuşulmuştu
Son zamanlarda Cem Yılmaz ile adı aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, bacak dekolteli elbisesiyle paylaşım yaptı. Seksi oyuncuya beğeni yağdı.
Kerem Bürsin ile ayrılığının ardından adı sıklıkla aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını mest etmeye devam ediyor. Son olarak Defne Samyeli ile ayrılmasıyla magazin gündeminde konuşulan Cem Yılmaz ile adı anılan Serenay, bir ödül gecesi için giydiği kıyafetle çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.
Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncunun "Marstan geliyorum" notuyla yaptığı paylaşımına 493 binin üzerinde beğeni geldi. İddialı pozlarıyla takipçilerinden tam not alan Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına övgü dolu yorumlar da geldi.
İşte Serenay Sarıkaya'ya gelen o yorumlardan bazıları:
- Güzelliğin bizi bizden alıyor Serenay Hanım
- Zaten böyle bir kadının dünyadan olması saçmaydı
- Çok güzelsin bayılıyorum sana nazar değmesin
- Neden bu kadar güzelsin seni çok seviyorum
- Yaa sen ne yapıyorsun bu nasıl siyahla bir bütünlük bayılıyorum be
Öte yandan geçtiğimiz gün İbrahim Selim'in YouTube programına katılan Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya itirafı çok konuşulmuştu. Cem Yılmaz, 'Hiç kimseyi stalk'luyor musun?' sorusuna, "Diyelim ki ben 'Serenay Sarıkaya ne yapmış?' diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum ona... O stalk mu oluyor?" cevabını vermişti.