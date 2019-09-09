Serenay Sarıkaya 'Ateşe Koşan' ile geri dönüyor! Netflix projesinde bakın partneri kim

Birçok kişi tarafından sevilerek izlenen Fi dizisinin ardından Serenay Sarıkaya, yeni bir dizi ile geri dönüyor, hayranlarını sevindiren haber geldi. Fi'nin ardından bir süre ekranlardan uzak kalarak tiyatro sahnelerine yönelen Sarıkaya, Alice Müzikali'ne odaklanmıştı ki bir Netflix projesi ile geri geliyor.