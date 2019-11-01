Serenay Sarıkaya Alice kulisinden paylaştı sosyal medya ikiye bölününce olay oldu
Son günlerde adı Cem Yılmaz ve Defne Samyeli ayrılığına karışan Serenay Sarıkaya, Alice Mizkali'nin setinden paylaştı, sosyal medya ikiye bölündü.
Son zamanlarda televizyon ekranları yerine sahnelerin tozunu attıran Serenay Sarıkaya, Alice Müzikali'nin ikinci sezonunda da fırtınalar estirirken sosyal medya paylaşımlarından da geri kalmıyor.
Başarılı oyuncu, Alice Müzikali'ni herkesi izlemeye davet ettiği bir paylaşımını kulisten yaparak sosyal medya hesabı Instagram'dan yayınladı. Fakat Sarıkaya'nın ayna karşısında çekildiği pozu takipçileri arasında olay yarattı.
Bacak dekoltesiyle dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya'nın bacaklarının bir tuhaf şekil almış gibi gözükmesi, ayakkabılarının çok büyük, ayak bileğinin ise yok denecek kadar ince olması takipçileri arasında tartışmaya neden oldu.
Sarıkaya'nın ayna karşısındaki çekildiği pozundaki tuhaflıkları photoshop sanan bazı sosyal medya kullanıcıları Sarıkaya'ya 'Sen de mi?' gibi yorumlar yapmaya başlayınca fotoğraftaki tuhaflığın aynadan kaynaklandığını fark eden takipçileri uyardı.