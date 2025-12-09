Serenay Sarıkaya aksesuarının fiyatı ile dudak uçuklattı! Sosyal medya çalkalanıyor...
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya dönüşünde paylaştığı fotoğraftaki gözlüğüyle gündem yarattı. Esprili yorumların hedefi olan gözlüğün fiyatının 27 bin TL olması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Türkiye'nin en popüler isimleri arasında bulunan oyuncu Serenay Sarıkaya, bu kez stil tercihiyle konuşuldu.
Mert Demir ile yaşadığı ilişkiyle sık sık gündeme gelen Sarıkaya, sosyal medyaya ara verdikten sonra yaptığı yeni paylaşımla yeniden ilgi odağı oldu.
33 yaşındaki ünlü oyuncu, "Yeniden iş başında" notuyla paylaştığı fotoğrafta kullandığı gözlükle sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ: BİR CİSİM YAKLAŞIYOR
Sarıkaya'nın gözlüğü sosyal medyada esprili yorumlara neden oldu.
