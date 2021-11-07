Serenay Sarıkaya Adana'ya yerleşiyor! Ev bakmaya başladı

Son günlerde art arda reklam yüzü olarak izleyicilerin karşısına çıkan ve oldukça astronomik fiyatlara el sıkışmasıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya yeni dizisi “Şahmeran” için deyimi yerindeyse hayatını değiştirecek. Yeni dizisinin çekimleri için ocak ayına kadar Adana’da kalacak olan Serenay Sarıkaya, Adana'da ev bakmaya başladı.