BIST 1.584
DOLAR 9,68
EURO 11,22
ALTIN 565,97

Serenay Sarıkaya Adana'ya yerleşiyor! Ev bakmaya başladı

Serenay Sarıkaya Adana'ya yerleşiyor! Ev bakmaya başladı

Yeni dizisi 'Şahmeran'ın çekimleri için Adana’da kalacak olan Serenay Sarıkaya, ev arayışına girdi.

Serenay Sarıkaya Adana'ya yerleşiyor! Ev bakmaya başladı

Son günlerde art arda reklam yüzü olarak izleyicilerin karşısına çıkan ve oldukça astronomik fiyatlara el sıkışmasıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya yeni dizisi “Şahmeran” için deyimi yerindeyse hayatını değiştirecek. Yeni dizisinin çekimleri için ocak ayına kadar Adana’da kalacak olan Serenay Sarıkaya, Adana'da ev bakmaya başladı. 

115
Serenay Sarıkaya Adana'ya yerleşiyor! Ev bakmaya başladı

Hürriyet'te yer alan habere göre Sarıkaya otelde konaklamak yerine ev arayışına girdi.

215
Serenay Sarıkaya Adana'ya yerleşiyor! Ev bakmaya başladı

Adana’nın çiftlik evlerine hayran kalan güzel oyuncu, şimdilerde rahatça kalabileceği bir çiftlik evi arıyor...

315
Serenay Sarıkaya Adana'ya yerleşiyor! Ev bakmaya başladı

Serenay Sarıkaya Netflix'te yayınlanacak olan Şahmeran dizisinde başrolü Burak Deniz ile paylaşacak.

415