Serenay Sarıkaya Adana'ya yerleşiyor! Ev bakmaya başladı
Yeni dizisi 'Şahmeran'ın çekimleri için Adana’da kalacak olan Serenay Sarıkaya, ev arayışına girdi.
Son günlerde art arda reklam yüzü olarak izleyicilerin karşısına çıkan ve oldukça astronomik fiyatlara el sıkışmasıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya yeni dizisi “Şahmeran” için deyimi yerindeyse hayatını değiştirecek. Yeni dizisinin çekimleri için ocak ayına kadar Adana’da kalacak olan Serenay Sarıkaya, Adana'da ev bakmaya başladı.
Hürriyet'te yer alan habere göre Sarıkaya otelde konaklamak yerine ev arayışına girdi.
Adana’nın çiftlik evlerine hayran kalan güzel oyuncu, şimdilerde rahatça kalabileceği bir çiftlik evi arıyor...
Serenay Sarıkaya Netflix'te yayınlanacak olan Şahmeran dizisinde başrolü Burak Deniz ile paylaşacak.