Serenay Sarıkaya 2020'ye merhaba pozlarıyla damga vurdu!
TV8'de yayımlanacak O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına katılacak olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya paylaştığı 2020 pozlarıyla gündem oldu.
Son dönemlerde oyunculuğuyla popülerliğini arttıran ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla ses getirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu paylaştığı son pozlarla takipçilerini mest etti.
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Bu akşam TV8'de ekranlara gelecek olan O Ses Türkiye Yılbbaşı özel programına güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'da katılarak performans gösterecek.
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Geçtiğimiz günlerde kuliste sahne için hazırlık yapıldığı anları paylaşan güzel oyuncuda "2020" pozu geldi.
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Parlak kariyerinin yanında özel hayatıyla gündemden düşmeyen 28 yaşındaki oyuncu, Kerem Bürsin ayrılığı sonrasında sosyal medyada daha aktif hale gelmeye başladı.
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