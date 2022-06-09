Serenay Sarıkaya 2000 yılı dünya güzeliyle aynı kareye girdi! Güzelliği ile büyüledi!
Özel bir platformda yayınlanan Şahmeran dizisinde sevilen oyuncu Burak Deniz ile başrolü paylaşan, aynı zamanda dünyaca ünlü mücevher markası Bulgari'nin Türkiye elçisi olan oyuncu Serenay Sarıkaya, katıldığı davette 2000 yılı dünya güzeli tacını takmış Priyanka Chopra ile aynı karede yer aldı! Güzelliği ile herkesi büyüledi!
Özel bir platformda yayınlanan Şahmeran dizisinde sevilen oyuncu Burak Deniz ile başrolü paylaşan, aynı zamanda dünyaca ünlü mücevher markası Bulgari'nin Türkiye elçisi olan oyuncu Serenay Sarıkaya, katıldığı davette 2000 yılı dünya güzeli tacını takmış Priyanka Chopra ile aynı karede yer aldı! Güzelliği ile herkesi büyüledi!
Nefes kesti..
Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen, özel bir platformda yayınlanan Şahmeran dizisinde rol alan Serenay Sarıkaya bir proje için Fransa’ya uçtu. Ünlü oyuncu Paris’te gerçekleşen gala yemeğinde adeta nefes kesti.
Dünya güzeli ile aynı karede..
Mücevher markası Bvlgari’nin Türkiye Elçisi Serenay Sarıkaya katıldığı bir davet yemeğinde 2000 yılı Dünya Güzeli Priyanka Chopra ile aynı karede yer aldı, görenler hayran kaldı.
Paris'te güzelliği ile dikkat çekti..
Şahmeran dizisinde Burak Deniz ile başrolü paylaşan Serenay Sarıkaya, Paris'te güzelliğiyle dikkat çekmeyi başardı.