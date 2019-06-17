Seren Uzun Karadeniz'in minik kuşu Pulim ile meşhur oldu Tarkan'la sahne almak istiyor
“Pulim” şarkısıyla milyonların beğenisini kazanan Seren Uzun, sosyal paylaşım sitesi Youtube’da yaklaşık 3 ayda 25 milyon izlenme sayısına ulaşırken, kendisi ve projeleri hakkında merak edilenleri anlattı.
Pulim şarkısıyla Karadeniz müziğini Deep House müzik tarzıyla ilk kez bir araya getiren Uzun, gelecekte yapacağı çalışmalarla ilgili olarak “Hep bu şarkı gibi Karadeniz Deep House tarzı müzik yapmayacağız. Daha farklı, Türkiye'de pek fazla yapılmamış tarzları da denemeye çalışacağız. Devamı gelecek fakat Pop mu, Arabesk mi, Karadeniz mi belli değil. Farklı bir tarz olacağı kesin” diye konuştu.
Youtube’da 3 ay gibi sürede 25 milyona ulaşmanın kendisini mutlu ettiğini belirten Uzun, “3 ay bile olmadan 25 milyona ulaştık. 50 milyona da bir buçuk ay sonra ulaşırız diye düşünüyorum” dedi.
Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde dünyaya gelen ve Ordu Üniversitesi’nde müzik ve sahne sanatları üzerine eğitimi alan Uzun, çocuk yaştan itibaren müziğin içinde bulunuyor.
Senelerce müzikle uğraşarak karşılığını almanın güzel bir duygu olduğunu kaydeden Uzun, senelerce uğraşıp bunun karşılığı almak tarif edilemez bir duygu olduğunu ilk projesi olmasına rağmen çok güzel geri dönüşler aldığını söylüyor.
Pulim şarkısıyla Karadeniz müziğini Deep House müzik tarzıyla ilk kez bir araya getiriyor.