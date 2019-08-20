Seren Serengil'in neden emniyete gittiği belli oldu! Yaşar İpek için bakın ne yapmış
Yaşar ipek ile boşanma eşiğine gelen Seren Serengil, eşine 'Jigolo' diyen akrabayı affetmedi. Serengil, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek o kişiden şikayetçi oldu.
Geçtiğimiz günlerde büyük bir mutlulukla hamileliğini duyuran Seren Serengil, Asayiş Şube Müdürlüğü'nden fotoğraf paylaşmış ve herkesin kafasını karıştırmıştı. Eşi Yaşar İpek ile boşanacağı konuşulan Serengil, Asayiş'te çekildiği fotoğrafını 'Yolun sonu' notuyla paylaşmış ve herkes "Yaşar İpek'i mi şikayet ediyor?" gibi sorular sormuştu.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nden fotoğraf paylaşan Seren Serengil'in kimi ve neden dolayı şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Snob Magazin'e özel açıklamalar yapan Serengil, kendisine ve eşi Yaşar İpek'e hakaretler savuran akrabasını şikayet ettiğini şu sözlerle anlattı:
"Anneme ve babama hakaret eden, benim namusuma dil uzatan, kocama jigolo diyen bir hesap vardı. Onlar aile içinden birileri çıktı. Onun için emniyete çağırdılar. Ben de onlardan şikayetçi oldum."
Öte yandan geçtiğimiz sene hayatlarını birleştiren Seren Serengil ve Yaşar İpek'in mutluluklarına gölge düştüğü de magazin kulislerinde konuşuluyor.