Seren Serengil'in Kerem Tunçeri itirafı olay! 'Onu terk edip başkasıyla evlendim'
Seren Serengil'in ifşa olan mesajlarıyla başı dertte olan Kerem Tunçeri hakkındaki itirafı duyanları şaşırttı.
Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından olan Seren Serengil, Kerem Tunçeri hakkında bomba açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz aylarda Hande Taşkın'a attığı mesajların ifşa olması nedeniyle dava açan Kerem Tunçeri hakkında Seren Serengil yıllar sonra magazin gündemini değiştirecek bir itirafa imza attı.
Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınında Kerem Tunçeri hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
''Bundan 15 sene önce ortak arkadaşımız Umut vasıtasıyla Kerem'le tanıştık. Aynı arkadaş grubundaydık. O zaman Efes Pilsen'de oynuyordu.''