Seren Serengil'in fotoğrafı yürek dağladı Yaşar İpek'e hapis istiyor

Eşi Yaşar İpek ile zorlu bir boşanma süreci yaşayan Seren Serengil, bebeğini kaybetmesinin ardından bundan sonrası ile avukatının ilgileneceğini şu sözlerle duyurmuştu:

''Ben yeni ve tertemiz bir sayfa açıyorum annemden kendisini bu insanlara muhatap ettiğim için özür diliyorum gösterdiği sabır için teşekkür ediyorum.. Kadına şiddetin en ağırını yaşadım çocuğumu kaybettim hayattan derslerimi aldım gidiyorum. Bundan sonrası avukatım @esennurezgi ve yüce yargıda...''