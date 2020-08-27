Seren Serengil'in estetikleri say say bitmedi doktoru hepsini tek tek saydı

Seneler içindeki değişimiyle herkesin aklına kazınan Seren Serengil'in bu kez estetikleri olay oldu. Seren Serengil’in “sanat eserin” diye yorum yaptığı doktoru, Serengil’in yüzüne uyguladığı işlemleri tek tek paylaştı. Doktorun saymakla bitiremediği o işlemler ve açıklama şöyle: