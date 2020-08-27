Seren Serengil'in estetikleri say say bitmedi doktoru hepsini tek tek saydı
Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının sunucularından biri olan Seren Serengil'in estetiklerini doktoru tek tek ifşa etti.
Seneler içindeki değişimiyle herkesin aklına kazınan Seren Serengil'in bu kez estetikleri olay oldu. Seren Serengil’in “sanat eserin” diye yorum yaptığı doktoru, Serengil’in yüzüne uyguladığı işlemleri tek tek paylaştı. Doktorun saymakla bitiremediği o işlemler ve açıklama şöyle:
"Sen bu şekilde resim atarsan ben paylaşırım
- İp askı ile kaşa akım verme
- Dolgu ile elmacık yükseltme
- Dolgu ile çene konturu keskinleştirme
- Dolgu ile hollywood çenesi
- Dolgu ile burun ucu pıtlaması
- Dudak dolgusu."
Seren Serengil ise bu paylaşımının ardından doktoruna "sanat eserin" yorumunda bulundu.
Seren Serengil: 6 Nisan 1971'de Şişli, İstanbul'da doğmuştur. Şarkıcı ve oyunculuk yapmaktadır. Ünlü oyuncu ve tiyatrocu Öztürk Serengil'in kızıdır. Seren Serengil, ilk olarak 1977 yılında “Sarhoş” filminde çocuk oyuncu olarak babası Öztürk Serengil ile birlikte oynadı.