Seren Serengil'den sevenlerini kahreden haber: Hastaneye kaldırıldı

Seren Serengil hastaneye kaldırıldı! Zayıflamak için geçirdiği ameliyat sonrası hızlı bir şekilde kilo kaybı yaşayan ve ardından Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil, tekrar hastaneye kaldırıldı. Serengil’in karaciğer ve pankreas organları iflas etmek üzere olduğu öğrenildi.