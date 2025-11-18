BIST 10.747
Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı

Seren Serengil'in annesi yoğun bakıma kaldırılmıştı. Ünlü isim Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi. İşte detaylar...

Magazin dünyasının tanınan isimlerinden şarkıcı ve sunucu Seren Serengil'den korkutan haber geldi. Seren Serengil'in annesi yoğun bakıma kaldırıldı.

SEREN SERENGİL'İN ANNESİ YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Serengil, annesinin düşüp kalçasını kırdığını, İstanbul'a sevk edilmesi gerektiğini belirtti. Serengil, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na seslenerek, ambulans uçak talebinde bulundu.

"LÜTFEN BANA AMBULANS UÇAK YOLLAYINIZ"

Serengil, şunları söyledi: "Sayın sağlık bakanım, annemi kaybediyorum. Düşüp kalçasını kırdı. Şimdi de kalp krizi tehdidiyle ve ciğerlerine su biriktiği için yoğun bakıma alındı. Bulunduğumuz hastanede kalp ile ilgili yoğun bakım yok. Anjiyo ünitesi yok derler. İstanbul'a götürmem gerekiyor. Lütfen bana bir ambulans uçak yollayınız. Ben ücretini ödeyeceğim ama yollayın."

