Seren Serengil'den müjdeli haber geldi ama yüksek sesle konuşması dahi yasak!
Uzun bir süredir tüp bebek tedavisi gören Seren Serengil'den müjdeli haber geldi. Zorlu bir dönemden geçen Serengil'e yasaklar da beraberinde geldi. Yüksek sesle konuşmak dahi yasak.
Hayatını Yaşar İpek ile birleştirmesinin ardından tüp bebek tedavisi görmeye başlayan Seren Serengil'den müjdeli haber geldi. Serengil, üç kez düşük yapmasının ardından 4. kez hamile. Yalnız çok riskli ve zorlu bir dönemden geçen Serengil'e doktorundan birçok yasak geldi.
Anne olmayı her fırsatta çok istediğini belirten Seren Serengil, doktorun yasaklarına uymak için oldukça çaba sarfediyor. Öyle ki stres olmaması gereken Serengil'in yüksek sesle konuşması bile yasak. Ayrıca Serengil, riskli hamileliği nedeniyle bir buçuk ay tekerlekli sandalye ile yaşayacak.
Doktorunun mümkün olduğunca yatış istihrahati verdiği Seren Serengil, sosyal medya paylaşımlarını oldukça azalttı hatta bu süreçte Serengil'in sosyal medya hesaplarıyla bir başkası ilgilenecek.
Hamileliğinin oldukça riskli olması nedeniyle birçok stres yaratacak şeylerden uzak durması gereken Serengil'in Ağustos ayında başlama gereken Tv programı da Eylül sonuna ertelendi.