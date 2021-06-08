Seren Serengil'den kötü haber geldi! Çalışamayacak duruma gelmiş

Seren Serengil bir deri bir kemik kalmıştı. Dumping Sendromu hastalığıyla mücadele eden sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı ve sunucu Seren Serengil'den kötü haber geldi. 50 yaşındaki Seren Serengil acilen ameliyata alındı.