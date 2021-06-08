Seren Serengil'den kötü haber geldi! Çalışamayacak duruma gelmiş
Seren Serengil Dumping Sendromu hastalığıyla mücadele ediyordu kötü haber geldi.
Seren Serengil bir deri bir kemik kalmıştı. Dumping Sendromu hastalığıyla mücadele eden sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı ve sunucu Seren Serengil'den kötü haber geldi. 50 yaşındaki Seren Serengil acilen ameliyata alındı.
Seren Serengil dün sabah saat 05.30'da artan ağrıları sonucu hastaneye kaldırıldı. Seren Serengil'in acil ameliyata alındığı öğrenildi.
Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Tohma açıklamada "Geçirdiği ameliyat sonrası safra kesesi çalışamayacak duruma gelmiş. Bu nedenle safra kesesi alınacak." ifadelerini kullandı.