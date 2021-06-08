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Seren Serengil'den kötü haber geldi! Çalışamayacak duruma gelmiş

Seren Serengil'den kötü haber geldi! Çalışamayacak duruma gelmiş

Seren Serengil Dumping Sendromu hastalığıyla mücadele ediyordu kötü haber geldi.

Seren Serengil'den kötü haber geldi! Çalışamayacak duruma gelmiş

Seren Serengil bir deri bir kemik kalmıştı. Dumping Sendromu hastalığıyla mücadele eden sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı ve sunucu Seren Serengil'den kötü haber geldi. 50 yaşındaki Seren Serengil acilen ameliyata alındı.

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Seren Serengil'den kötü haber geldi! Çalışamayacak duruma gelmiş

Seren Serengil dün sabah saat 05.30'da artan ağrıları sonucu hastaneye kaldırıldı. Seren Serengil'in acil ameliyata alındığı öğrenildi. 

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Seren Serengil'den kötü haber geldi! Çalışamayacak duruma gelmiş

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Seren Serengil'den kötü haber geldi! Çalışamayacak duruma gelmiş

Tohma açıklamada "Geçirdiği ameliyat sonrası safra kesesi çalışamayacak duruma gelmiş. Bu nedenle safra kesesi alınacak." ifadelerini kullandı.

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