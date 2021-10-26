Seren Serengil 'zina yasası çıksın' dedi 'Bekaretini nasıl kaybettiği' hatırlatıldı!
Seren Serengil'e zina tepkisi! 'zina yasası çıksın' diyen Serengil'in, yıllar evvel gazinolarda sahneye çıktığı günlerde verdiği bir röportajda "Türkiye'de birçok hanım sahneye çıkmadan cinsel ilişkiye giriyor" diyerek 'annesine inat bekaretini verdiği' sözleri yeniden gündeme taşındı.
Ünlü sunucu Seren Serengil'in katıldığı bir televizyon programında "Zina yeniden suç olmalı" sözlerine karşın, yıllar önce evli olmadığı dönemde bekaretiyle ilgili yaptığı "Bakire değilim" açıklamaları hatırlatıldı. Serengil ayrıca, "Türkiye'de pek çok ünlü hanım, sahneye çıkmadan önce cinsel ilişkiye girmeye başlıyor" demişti.
"Zina yeniden suç olmalı"
TGRT'de Yeşim Salkım'ın sunduğu Şeffaf Masa programına katılan ünlü magazin sunucusu ve eski şarkıcı Seren Serengil, hem programda hem de sosyal medyada yaptığı paylaşımda 'zina yasası'nın tekrar düzenlenmesi gerektiğini savunarak, eşlerini aldatan kadın ve erkeklerin hapis cezası alması gerektiğini ifade etti.
Seren Serengil, TGRT ekranlarında Yeşim Salkım'ın sunduğu Şeffaf Masa programına konuk oldu. Yorumcusu olduğu programda da evli adamlarla birlikte olan kadınlara tepki gösteren Serengil 'Zina yeniden suç olmalı' dedi.
"Bunun bu kadar karşısında durma sebebim kendi ailemin yıkılması"
Serengil'in "Zina suç olmalı, ben öyle düşünüyorum. Bunun bu kadar karşısında durma sebebim kendi ailemin yıkılması" ifadesini kullandı. Serengil, sözlerinin tartışma yaratmasının ardından kişisel sosyal medya hesabından da tartışma yaratan o açıklamalarına devam etti. İşte o açıklama...