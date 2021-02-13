Seren Serengil 'Yeni ekmek kapım' deyip duyurdu Hande Erçel'i örnek aldı
Hande Erçel'i örnek alan Seren Serengil, 'Yeni ekmek kapım' deyip yaptığı açıklamayla olay oldu.
Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz programında magazin yorumculuğu yapan Seren Serengil, Hande Erçel'in davasından yola çıktı. Serengil, kendisine yeni kazanç kapısı buldu.
Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp 'bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç hakkında fiziksel özelliklerini aşağıladığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
Suçlu bulunan Kılınç, Erçel'e 2 bin 180 TL ödeyecek. Bu davanın gündeme gelmesi ünlüleri de harekete geçirdi. Seren Serengil'den ilk atak geldi.
Takvim'in haberine göre, ünlü şarkıcı, "Hande Erçel 2 bin TL aldıysa bizim bu sene kazanacağımız tazminatın haddi hesabı yok. Yeni ekmek kapım bu" şeklinde konuştu.