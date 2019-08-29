Seren Serengil Yaşar İpek'ten boşanıyor bir bir anlattı Gülben Ergen detayı şoke etti
Seren Serengil ve Yaşar İpek hakkın çıkan iddialar doğru çıktı. Serengil, o iddiaları bir bir kendisi anlattı, Gülben Ergen detayı ise şoke etti.
Bir süredir boşanacakları konuşulan Seren Serengil ve Yaşar İpek hakkında çıkan iddialar doğru çıktı. Serengil, sosyal medya hesabı Instagram'dan anlattıklarıyla herkesin ağzını açık bıraktı. Riskli bir hamilelik yaşayan Seren Serengil'in anlattıklarında Gülben Ergen detayı kimsenin gözünden kaçmadı.
Serengil'in Instagram hesabından bir bir anlattığı işte o yazı: ''Çok zor oldu bu kararı vermek.. Hiç konuşmadım hiç yazmadım kendi sesimi bile duymak istemedim bu süreçte birkaç dosta yaşadıklarımı anlatmanın dışında..
Konu istememe değildi: Benim bugüne kadar eşimle kendimizle ilgili bir kavgam olmamıştır iki birbirini seven birbiriyle vakit geçirmekten hoşlanan birbirine yeten iki insandık.. Anne ve kızkardeşin benimle probleminin ve uğraşma nedeninin herkes Yaşar'la ilgili olduğunu düşünse de konu maalesef beni istememe durumu değildi.
Hakaret ediliyordu: Çünkü ben Yaşar'la beraber olmadan bir yıl önceden gazete magazin denilen sosyal medya sayfasında bana ve aileme hakaret ediliyordu ve her gün yapılıyordu.