Seren Serengil Yaşar İpek için hapis cezası istiyor! Şiddetin boyutunu ilk kez anlattı
Dördüncü kez bebeğini kaybeden Seren Serengil, eşi Yaşar İpek'ten şiddet gördüğünü iddia etmişti ki adliyeye giderek şikayetçi oldu.
Eşi Yaşar İpek'ten şiddet gördüğünü söyleyen Seren Serengil, İstanbul Adalet Sarayı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Seren Serengil avukatı Esennur Ezgi’yle birlikte Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosunda yaklaşık iki saat boyunca olaya ilişkin ifade verdi.
Eşi Yaşar İpek hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını ancak İpek’in bu karara uymadığını iddia eden Serengil, zorlama hapsi başvurusunda bulundu.
Hapis cezası isteniyor: Suç duyurusunun ardından adliye önünde açıklama yapan Serengil’in avukatı Esennur Ezgi, şunları söyledi: “Biz buraya eşi Yaşar İpek’i şikayet etmek için geldik ve tazyik hapsi başvurusu için geldik. Sizler de bilirsiniz ki Türkiye’de birçok kadına şiddet vakası var. Daha geçen gün bir anne çocuğunun önünde öldürülmüştü.
Bebeğin düşme nedeni Yaşar İpek: Benim müvekkilim bebeğini kaybetmiştir. Bu bebeğin kaybedilmesine sebep olan eşidir. Eşi ve ailesidir. Kasten ve bilerek, bebeğin düşmesine sebep olmuşlardır. Bu işin iki tane boyutu var. biri psikolojik şiddet, biri fizyolojik şiddet. Hamile kaldığı dönemlerde ‘Senin üzerine atlarım’, ‘Çocuğu düşürtürüm’ şeklinde tehditlerde bulunmuş.”