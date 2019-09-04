Seren Serengil Yaşar İpek için hapis cezası istiyor! Şiddetin boyutunu ilk kez anlattı

Hapis cezası isteniyor: Suç duyurusunun ardından adliye önünde açıklama yapan Serengil’in avukatı Esennur Ezgi, şunları söyledi: “Biz buraya eşi Yaşar İpek’i şikayet etmek için geldik ve tazyik hapsi başvurusu için geldik. Sizler de bilirsiniz ki Türkiye’de birçok kadına şiddet vakası var. Daha geçen gün bir anne çocuğunun önünde öldürülmüştü.