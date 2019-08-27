Seren Serengil Yaşar İpek ayrıldı mı hamileyken dayak iddiası bomba!
Magazin basınının son günlerde yakından takip ettiği isimlerinden biri de Seren Serengil. Geçtiğimiz haftalarda bebek müjdesi veren Seren Serengil'in başı eşi Yaşar İpek ile dertte. Hamilelik haberi sonrası ayrı evlere taşınan çift, instagram dan da birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Peki Seren Serengil ile Yaşar İpek ayrıldı mı, dayak iddiası doğru mu?
Seren Serengil ile Yaşar İpek ayrıldı mı sorusu son günlerde magazin basınının gündeminde. Şu sıralar en çok konuşulan isimlerden biri olan Seren Serengil hamile olduğunu duyurmuş ve bebek sevincini takipçileri ile paylaşmıştı.
Fakat Seren Serengil'in yaptığı paylaşımlarda dikkat çeken bir detay vardı. Büyük aşkla evlendiği, bizi kimse ayıramaz dediği ve her zaman arkasında olduğu eşi şarkıcı Yaşar İpek bu kritik süreçte yanında yoktu.
Yaşar İpek ile birlikte tüp bebek tedavisine başlayan Seren Serengil, beklenen haberi duyurmuş ve gözyaşları içinde hamileyim demişti. Fakat zorlu bir sürece giren Seren Serengil'in ilk haftalarda yüksek sesle konuşması dahi doktoru tarafından yasaklanmıştı.
Zorlu ve hassas dönemden geçen Serengil'in yanında eşi Yaşar İpek'in olmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Bebek haberinin ardından çift önce birlikte çekindikleri pozları bir bir sildi son olarak da birbirlerini takipten çıkardılar.