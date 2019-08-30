Seren Serengil ve Yaşar İpek'in ses kaydının ardından avukatlar birbirine girdi!

Boşanma talebimiz, şuan itibari ile yargıya intikal etmiş olup bu aşamadan itibaren davanın esasını ilgilendiren tüm konularda kamuoyuna detaylı açıklamalar yapmak yargıya müdahale niteliğinde olacaktır. ADİL YARGILANMA HAKKININ her iki taraf açısından da eksiksiz uygulanması gerçek adaletin tecelli etmesine yardım edecektir. Yargının vereceği her türlü karara saygılı olduğumuzu şimdiden belirtmekte fayda görüyoruz.