Seren Serengil ve Yaşar İpek'in ses kaydının ardından avukatlar birbirine girdi!
Yaşar İpek'in Seren Serengil'e olay küfürler savurduğu ses kaydının ortaya çıkmasının ardından avukatların açıklamaları ard arda geldi.
Son olarak, Yaşar İpek'in Seren Serengil'e şiddet uyguladığı iddia edilen ses kaydının ortaya çıkmasının üzerine İpek'in avukatı, Emin Vahap Şimşek'in yaptığı açıklamalara Seren Serengil'in avukatı Esennur Ezgi'den cevap niteliğinde bir kamuoyu açıklaması geldi.
Yaşar İpek'in avukatının yayınlamış olduğu kamuoyu açıklamasında şu açıklama yer aldı: ''28.08.2019 tarihinde tarafımızca bir boşanma davası açılması zaruri olmuş ve neticede tarafımızca “Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması” gerekçesi ile Boşanma davası açılmıştır.
Boşanma talebimiz, şuan itibari ile yargıya intikal etmiş olup bu aşamadan itibaren davanın esasını ilgilendiren tüm konularda kamuoyuna detaylı açıklamalar yapmak yargıya müdahale niteliğinde olacaktır. ADİL YARGILANMA HAKKININ her iki taraf açısından da eksiksiz uygulanması gerçek adaletin tecelli etmesine yardım edecektir. Yargının vereceği her türlü karara saygılı olduğumuzu şimdiden belirtmekte fayda görüyoruz.
Ancak, son 24 saat içerisinde bir kısım görsel yazılı basın medya kuruluşlarının yapmış olduğu haberlerde müvekkil Yaşar İpek aleyhine kamuoyu nezdinde bir linç kampanyası yürütmeye yönelik çabaların olduğu tarafımızca görülmüştür.