Seren Serengil ve Yaşar İpek ses kaydı! Kavga esnasında çekilmiş
Seren Serengil ve Yaşar İpek'in kavga esnasında çekilmiş ses kaydı gündeme bomba gibi düştü.
Geçtiğimiz sene Mayıs ayında hayatlarını birleştiren Seren Serengil ve Yaşar İpek'in bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar gezdiği konuşulurken ortaya atılan iddialar ağızları açık bırakmıştı ki Serengil'in boşanacağını açıklamasının ardından Yaşar İpek ile kavga ederken çekilmiş ses kayıtları magazin gündemine bomba gibi düştü.
Riskli bir hamilelik yaşayan Seren Serengil'e Yaşar İpek'in şiddet uyguladığı herkesi şoke etmişti, çekilen ses kaydında oldukça ağır küfürler savuran Yaşar İpek'in karşısında Seren Serengil'in ağlamaktan konuşamadığı duyuldu.
Seren Serengil, boşanma kararı hakkında yaptığı açıklamada Yaşar İpek için "Defalarca şiddet uyguladı. Hepsini affettim. Üstüme yürüdü, havluyla yüzüme vurdu, itekledi" dedi.
İpek ise Magazinn.com'a yaptığı açıklamada "Çıkan haberleri hayretle okuyorum. Asla ve asla şiddet söz konusu değildir. İddia edildiği gibi Seren Hanım'a fiziki bir müdahalem olmamıştır. Evet aramızda çokça tartışmalar olmuş ve birbirimize hakaretler etmişizdir, ama karşılıklı." diyerek iddiaları yalanladı.