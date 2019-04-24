Seren Serengil ve Yaşar İpek boşanıyor mu?
Ünlü şarkıcı Seren Serengil ve eşi Yaşar İpek'in boşanacağı yönünde haberler magazin gündemini salladı. Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ünlü şarkıcı Seren Serengil ve eşi Yaşar İpek hakkında ortaya atılan iddialara magazin gündeminde ilk sırada yerini alıyor. Seren Serengil ve eşi Yaşar İpek'in boşanacağı iddia edildi. Seren Serengil ve eşi Yaşar İpek'in arası kayınvalidesi nedeniyle açıldı. Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olayı detaylı bir şekilde anlattı.
İşte Seren Serengil'in o paylaşımı: ''Eşimi çok sevdiğim için kırgınlıklarımı unutmaya çalışarak annesiyle olan yemeği düzenlemeye karar verdik eşimle. Yerine birlikte karar verdiğimiz balıkçıya gittik gün içinde ikimizde ayrı yerlerde olduğumuzdan Yaşar kendi arabasıyla annesini aldı. Bende kendi arabamla 10 dakika arayla mekanda buluştuk.
Birlikte yemek yedik. 2 saate yakın oturduk. Yaşar’ı almaya gittiğim doğru değil, zaten arabası vardı. Neden almaya gideyim hep beraber yemek yiyeceğimizi hepimiz biliyorduk. Aksi bir durum olsa ben gitmem, eşimde çağırmaz beni. Bizim barışmamız için düzenlenen bir yemekti ben geldikten sonra yemek siparişi verildi.
Sağ olsun beklemişlerdi yani yemeğin sonuna gelmedim. İzzet Bey de geldi hatta İzzet Bey hep beraber fotoğraf çekilelim dedi ben izin vermedim. Çünkü nispet yapıyormuş gibi durmak istemedim. Eşime de mekanı seçerken görülmeyeceğimiz bir yer olsun dedim. Balıkçının terasında yemek yedik hiç eskilerden mevzulardan konuşmadık güzelde geçti.