Seren Serengil ve Yaşar İpek boşanıyor mu?

Birlikte yemek yedik. 2 saate yakın oturduk. Yaşar’ı almaya gittiğim doğru değil, zaten arabası vardı. Neden almaya gideyim hep beraber yemek yiyeceğimizi hepimiz biliyorduk. Aksi bir durum olsa ben gitmem, eşimde çağırmaz beni. Bizim barışmamız için düzenlenen bir yemekti ben geldikten sonra yemek siparişi verildi.