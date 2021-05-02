Seren Serengil son haliyle korkuttu bir deri bir kemik kaldı!

Bir sosyal medya kullanıcısının 'Bu kadar zayıf olmak hiçbir kadına yakışmaz' yorumuna 'Elimde değil 4 kilo yağ kalmış ve bu çok tehlikeli yiyorum da ama zayıflıyorum. Allah yardım etsin yapacak bir şeyim yok. Bir yandan çalışmak zorundayım. Koşturuyorum dinleniyorum da... Şimdi buraya gelmesem bu tekne en az üç ay bitmez bende mecburum bayılmıyorum işte ben her şeyimin başında durmak zorundayım' dedi.