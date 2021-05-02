Seren Serengil son haliyle korkuttu bir deri bir kemik kaldı!
Dumping Sendromu hastalığıyla mücadele eden Seren Serengil, zayıflığıyla dikkat çekiyor. Bir deri bir kemik kalan Seren Serengil, takipçilerinin yorumlarına da yanıt verdi.
Bir süredir Dumping Sendromuyla boğuşan Seren Serengil, hastalık nedeniyle hızla kilo veriyor. Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil, Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ile takipçilerini korkuttu.
Tatil için Fethiye'ye giden Seren Serengil'in oldukça zayıf hal dikkatlerden kaçmadı. Seren Serengil, bir takipçisinin 'Çok zayıflamışsın, iyi değil. Dinlenmeniz lazım sizin bırakın işi gücü sağlığınız gittikten sonra ne yapacaksınız' yorumuna 'Nasıl bırakayım o kadar çok sorumluluğum var ki nasıl bırakayım' diyerek cevapladı.
'Size yasak yok mu?' sorusuna da yanıt veren Serengil, 'Doktorum İzmir'de arabayla uğradım. Aylık kontrolüm oldu sonra tekneme geldim. Rezervasyon geçen haftadan yapıldı. Parası ödendi... Sağlığımdan ötürü raporum var' dedi.
Bir sosyal medya kullanıcısının 'Bu kadar zayıf olmak hiçbir kadına yakışmaz' yorumuna 'Elimde değil 4 kilo yağ kalmış ve bu çok tehlikeli yiyorum da ama zayıflıyorum. Allah yardım etsin yapacak bir şeyim yok. Bir yandan çalışmak zorundayım. Koşturuyorum dinleniyorum da... Şimdi buraya gelmesem bu tekne en az üç ay bitmez bende mecburum bayılmıyorum işte ben her şeyimin başında durmak zorundayım' dedi.