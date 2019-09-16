Seren Serengil şikayetçi olmuştu Yaşar İpek'in trans bireyle ilişkisi olduğu iddia edildi
Seren Serengil, Yaşar İpek davasında bu iddia herkesin ağzını açık bıraktı. Trans bireyle ilişki var dendi.
Olaylı bir boşanma süreci yaşayan Seren Serengil, Yaşar İpek davasında sular durulmuyor. METRO TV'de program yapan 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu'nun, Instagram üzerinden yaptığı canlı yayınında magazin dünyasını sarsacak bir iddia ortaya atıldı.
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Geçen akşam canlı yayına bağlanan Dj ve internet fenomeni Hakan Kakız'ın Seyhan Soylu'ya açıklamaları ses getirdi. Hakan Kakız Seyhan Soylu'nun sorularını cevaplarken Seren Serengil ve Yaşar İpek ilişkisinde çarpıcı bir iddia ortaya attı.
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Hakan Kakız Seyhan Soylu'ya Yaşar İpek'in bir trans bir bireyle birlikte olduğunu iddia etti. Seyhan Soylu'nun "Seren'le evliyken mi birlikteydiler?" sorusuna Hakan Kakız, "Hayır evli değildiler" cevabı verdi.
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