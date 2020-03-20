Seren Serengil Seda Sayan gibi birçok ünlü isim sahte Koronavirüs ilacını tanıttı

Ekranlarda pek görünmeseler de sosyal medyada fenomen haline gelen isimler ve birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından reklam yaparak maddi kazanç sağlıyorlar. Fakat bu sefer birçok isim faka bastı. Günlerdir sosyal medya hesapları Instagram'da Koronavirüs'e karşı koruduğu iddia edilen ve henüz yeni piyasaya çıktığı söylenen bir ürünün tanıtımını birçok ünlü isim yaptı.