Seren Serengil Seda Sayan gibi birçok ünlü isim sahte Koronavirüs ilacını tanıttı
Şeyma Subaşı, Seren Serengil, Seda Akgül, Seda Sayan, Seray Sever, Demet ŞEner, Ebru Akel, Perihan Savaş, Gizem Hatipoğlu gibi birçok ünlü isim tuzağa düştü. Koronavirüs'e karşı koruduğu iddia edilen bir ilacın tanıtımını sosyal medya hesaplarından yaptılar.
Ekranlarda pek görünmeseler de sosyal medyada fenomen haline gelen isimler ve birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından reklam yaparak maddi kazanç sağlıyorlar. Fakat bu sefer birçok isim faka bastı. Günlerdir sosyal medya hesapları Instagram'da Koronavirüs'e karşı koruduğu iddia edilen ve henüz yeni piyasaya çıktığı söylenen bir ürünün tanıtımını birçok ünlü isim yaptı.
Hatta Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs için de ''Koronavirüs'e karşı etkili'' diyerek üzerine basarak reklam yaptılar. Maddi kazanç sağlarken Tarım Bakanlığı'ndan onaylı bir ürünü tavsiye edip etmediklerine dikkat etmeyen ünlüler yanıltıcı birçok paylaşım yaptı.
Oysa birbirinden ünlü isimlerin tanıtımını yaptığı ilaç, Tarım Bakanlığı'nın Onaylı Takviye Edici Gıdalar Listesi'nde No-Attack isimli bir ürünün yer almadığı anlaşıldı.
Sosyal medyada da yer alan bir bilgiye göre, bu takviye edici ürünün satıldığı web sitesinde de, kayıt adresi olarak “yalan dolan mahallesi” ibaresi yer alıyor.