Seren Serengil Özbek bakıcısını Koronavirüs nedeniyle dövüp ormana attı!
Seren Serengil ve sevgilisi hakkında, Özbekistan uyruklu yardımcılarını koronavirüs olduğu için dövüp ormana attıkları için suç duyurusunda bulunuldu. Serengil, Özbek bakıcısını dövmesini başkası yapmış gibi bir de Instagram hesabından paylaşmış.
Şarkıcı Seren Serengil ve erkek arkadaşı Mustafa Tohma'nın koronavirüs tezgahı çöktü. Şarkıcı Seren Serengil ve erkek arkadaşının, "koronavirüs korkuları" nedeniyle Özbek asıllı yardımcılarını darp ettikleri ve ormana bıraktıkları, sosyal medya hesaplarından da başka birinin başına gelmiş gibi yansıtacak paylaşımlarda bulundukları" iddiası ortalığı karıştırdı. Serengil ve sevgilisi hakkında, Özbek yardımcılarını koronavirüs olduğu için darp ettikleri ve ormana bıraktıkları, avukatları Esennur Ezgi hakkında da bu kişiyi tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.
Özbekistan uyruklu Gulnoza Mamatova'nın avukatı Ali Çezik tarafından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Mamatova'nın Seren Serengil'in evinde ve yanında yaklaşık 2 aydır çalıştığı ve Türkiye'de oturma iznine sahip olduğu belirtildi.
'Hepimizi korona edeceksin'
Mamatova'nın, Serengil'in yanında 2 hafta çalıştığı, Serengil'in çalışma izni almaması üzerine işi bıraktığı ve Serengil'in başka bir yabancı uyruklu çalışandan memnun olmadığı için Mamatova'yı tekrar işe aldığı aktarılan dilekçede, "darp" ve "ormana bırakma" suçlarına ilişkin şu iddialar dile getirildi.
Siz yabancılar yüzünden koronavirüs oluyoruz
"28 Mart günü saat 09.00 sularında şüphelilerin evde olduğu saatte müvekkil Mamatova, 'çok yorgun olduğunu, dinlenmeye ihtiyacı olduğunu, haftalık izin için dışarıya çıkacağını' belirtmiştir. Seren Serengil ise, 'Siz yabancılar yüzünden korona oluyoruz, hasta mısın bize bulaştırdın kaçıyorsun?' demiştir.