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Seren Serengil Instagram paylaşımıyla alay konusu oldu fark edince hemen sildi

Seren Serengil Instagram paylaşımıyla alay konusu oldu fark edince hemen sildi

Seren Serengil'in Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf alay konusu oldu. Takipçileri fark edince yorum yağdırdı.

Seren Serengil Instagram paylaşımıyla alay konusu oldu fark edince hemen sildi

Son zamanlarda sevgilisi Mustafa Tohman ile beraber Maldivler'de tatilde olan Seren Serengil, aktif kullandığı sosyal medyasını da ihmal etmiyor. Sıklıkla tatiline dair paylaşımlar yapan Serengil, son paylaşımlarıyla ise dillere düştü.

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Seren Serengil Instagram paylaşımıyla alay konusu oldu fark edince hemen sildi

Yaşadığı aşklar kadar magazinsel kavgalarıyla da bir türlü gündemden düşmeyen 50 yaşındaki Seren Serengil, Maldiv tatili sırasında çekildiği fotoğraflar üzerinden yaptığı oynamalar nedeniyle sosyal medyada alay konusu haline geldi.

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Seren Serengil Instagram paylaşımıyla alay konusu oldu fark edince hemen sildi

Mayo ve ayakkabı üretimi yapmaya başlayan Serengil, kendi ürünlerinin mankenliğini yapıyor. Serengil, mayolu fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

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Seren Serengil Instagram paylaşımıyla alay konusu oldu fark edince hemen sildi

Sosyal medya kullanıcıları, Serengil'in üzerindeki salıncağın ipinin bacağına girdiğini belirterek, photoshop işleminin başarısız olduğunu söyledi.

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