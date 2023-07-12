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Seren Serengil 'herkes 3 ay tatil yapsın, maaşını alsın' dedi tepkiler peşe peşe geldi: "Nasıl cahilce bir yorum bu"

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Seren Serengil 'herkes 3 ay tatil yapsın, maaşını alsın' dedi tepkiler peşe peşe geldi: "Nasıl cahilce bir yorum bu"

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Seren Serengil yaptığı bir açıklamayla hem tepki çekti hem dalga konusu oldu. "Acun'a katılıyorum" diyerek sözlerine başlayan Serengil herkesin 3 ay maaşını alıp tatil yapması gerektiğini söyledi.

Seren Serengil 'herkes 3 ay tatil yapsın, maaşını alsın' dedi tepkiler peşe peşe geldi: "Nasıl cahilce bir yorum bu"

Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen Seren Serengil, herkesin 3 ay tatil yapıp maaşını da alması gerektiğini söyledi.

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Seren Serengil 'herkes 3 ay tatil yapsın, maaşını alsın' dedi tepkiler peşe peşe geldi: "Nasıl cahilce bir yorum bu"

Serengil, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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Seren Serengil 'herkes 3 ay tatil yapsın, maaşını alsın' dedi tepkiler peşe peşe geldi: "Nasıl cahilce bir yorum bu"

“Acun’a bir konuda çok katılıyorum, insanlar yazın çalışmamalı… Asla çalışmıyorum yıllardır ve bütün TV sözleşmelerimde vardır 23 yıldır haziran dedim mi giderim eylül sonu dönerim.

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Seren Serengil 'herkes 3 ay tatil yapsın, maaşını alsın' dedi tepkiler peşe peşe geldi: "Nasıl cahilce bir yorum bu"

Herkes maaşını almalı yazın ama işe gitmemeli. Yazın çalışmak nedir ya… Herkes bu sıcakta keyif çatmalı. Bir tek memurlar sevindi zamlardan diğerlerinde böyle bir güzellik yapın. 3 ay tatil verin maaşlarında verin. Sizin vatandaşlarımız sadece memurlar mı?”

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