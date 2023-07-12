Seren Serengil 'herkes 3 ay tatil yapsın, maaşını alsın' dedi tepkiler peşe peşe geldi: "Nasıl cahilce bir yorum bu"
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Seren Serengil yaptığı bir açıklamayla hem tepki çekti hem dalga konusu oldu. "Acun'a katılıyorum" diyerek sözlerine başlayan Serengil herkesin 3 ay maaşını alıp tatil yapması gerektiğini söyledi.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen Seren Serengil, herkesin 3 ay tatil yapıp maaşını da alması gerektiğini söyledi.
Serengil, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Acun’a bir konuda çok katılıyorum, insanlar yazın çalışmamalı… Asla çalışmıyorum yıllardır ve bütün TV sözleşmelerimde vardır 23 yıldır haziran dedim mi giderim eylül sonu dönerim.
Herkes maaşını almalı yazın ama işe gitmemeli. Yazın çalışmak nedir ya… Herkes bu sıcakta keyif çatmalı. Bir tek memurlar sevindi zamlardan diğerlerinde böyle bir güzellik yapın. 3 ay tatil verin maaşlarında verin. Sizin vatandaşlarımız sadece memurlar mı?”