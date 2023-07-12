Seren Serengil 'herkes 3 ay tatil yapsın, maaşını alsın' dedi tepkiler peşe peşe geldi: "Nasıl cahilce bir yorum bu"

Herkes maaşını almalı yazın ama işe gitmemeli. Yazın çalışmak nedir ya… Herkes bu sıcakta keyif çatmalı. Bir tek memurlar sevindi zamlardan diğerlerinde böyle bir güzellik yapın. 3 ay tatil verin maaşlarında verin. Sizin vatandaşlarımız sadece memurlar mı?”