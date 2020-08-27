Seren Serengil estetikleri ifşa oldu siz Seren Serengil'in estetiksiz haline bakın

49 yaşında olan Seren Serengil bir kez daha estetikleri ve akıllara durgunluk veren değişimi ile gündemde. Bu kez onun estetiklerini sayıp ortaya döken de doktoru oldu. Seren Serengil’in “sanat eserin” diye yorum yaptığı doktoru, Serengil’in yüzüne uyguladığı işlemleri tek tek paylaştı. Bu 'estetik' paslaşması sonrası herkes Seren'in estetiksiz hali de merak eder oldu. İşte Seren Serengil'in estetikleri ve estetikten önceki halleri: