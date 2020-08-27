Seren Serengil estetikleri ifşa oldu siz Seren Serengil'in estetiksiz haline bakın
Beyaz TV'de sunuculuk yapan Seren Serengil'in estetiklerini doktoru tek tek açıkladı. Bu açıklama sonrası Seren Serengil'in estetiksiz hali yeniden gündeme geldi.
49 yaşında olan Seren Serengil bir kez daha estetikleri ve akıllara durgunluk veren değişimi ile gündemde. Bu kez onun estetiklerini sayıp ortaya döken de doktoru oldu. Seren Serengil’in “sanat eserin” diye yorum yaptığı doktoru, Serengil’in yüzüne uyguladığı işlemleri tek tek paylaştı. Bu 'estetik' paslaşması sonrası herkes Seren'in estetiksiz hali de merak eder oldu. İşte Seren Serengil'in estetikleri ve estetikten önceki halleri:
1971 doğumlu olan Seren Serengil'in seneler içindeki değişimi hep medyanın gündeminde oldu. Ünlü bir anne babanın kızı olmasının yanı sıra çalkantılı aşk hayatıyla da göz önündeydi. Bir dönem 70 kiloya kadar çıkan Seren Serengil, şu son 10 yılda çok fazla değişti. Bunun sebebi de tepeden tırnağa uygulattığı estetikler oldu.
Seren Serengil'in estetiklerini doktoru saydı
Ünlü sunucu Göcek'te tatil yaptığı teknesinden arka arkaya pozlar paylaşmaya başladı. Instagram hesabına koyduğu her bir kare değişimini ve gittikçe güzelleştiğini gösteriyordu. Doktoru da "Sen bu şekilde resim atarsan ben paylaşırım" diyerek ona uyguladığı estetiklerin listesini verdi.
Seren Serengil'in bu yüzde gürdüğünüz her santimi estetik ürünü. Doktorun yaptığı işlemler şöyle:
- İp askı ile kaşa akım verme
- Dolgu ile elmacık yükseltme
- Dolgu ile çene konturu keskinleştirme
- Dolgu ile hollywood çenesi
- Dolgu ile burun ucu pıtlaması
- Dudak dolgusu."