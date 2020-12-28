Seren Serengil eriyip bitti 46 kiloya indi hastalığım çok ciddi diyor
İkinci kez mide ameliyatı ile zayıflayan Seren Serengil, 46 kiloya düştü. Seren Serengil aşırı kilo kaybı ile hastanelik oldu.
Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz programı sunucusu Seren Serengil, 2. kez mide ameliyatı geçirmiş ve sonrasında hızla kilo vermeye başlamıştı.
Sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye kısmından Serkan Dağıstan'lının paylaştığı ve Serengil'in rahatsızlığını dile getirdiği bir paylaşım yapılmıştı.
Bu gönderinin üzerine Seren Serengil, endişeye kapılan sevenleri için sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili ve takipçilerinden dua istediği yeni bir açıklama yayınladı:
''Sevgili canlarım, o kadar merak edenim ve sevenim varmış ki insan hastayken en çok ihtiyacı olan şey buymuş... Ben maalesef büyük sağlık sorunları yaşıyorum. Önceleri belli etmemeye çalıştım annem üzülmesin sizler üzülmeyin diye ama iş biraz ciddiye bindi.''