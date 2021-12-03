Seren Serengil Dumping Sendromu yüzünden hem eriyor hem de boyu kısalıyor
Mide küçültme ameliyatı sonrası Dumping Sendromu hastalığına yakalanan Seren Serengil, hem vücudunun eridiğini hem de boyunun gitgide kısaldığını anlattı. Çektiği sıkıntıları sık sık ifade eden Serengil, kilo problemi olan kişileri uyararak 'Sakın 60-70 kilolarda iseniz bu ameliyatı yaptırmayın" dedi. Serengil, ameliyatı yapan doktora da dava açacağını ifade etti.
BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz sunucusu Seren Serengil uzun süredir Dumping Sendromu ile mücadele ediyor ancak son dönemde ünlü sunucu günden güne erimeye başladı. Serengil, geçen yıl zayıflama uğruna geçirdiği ameliyat sonrası sağlık sorunları yaşamaya başladı. 43,5 kiloya düşen boyu 4 santim kısalan, karaciğer, pankreas ve böbrek sorunları yaşayan Serengil, "Safra kesem gitti, karaciğer enzimlerim korkunç yüksek. Doktor 'geri dönüşüm ameliyatı olmazsan siroza çevirecek' diyor. Ameliyatını yapan doktordan ve hastaneden şikayetçi olacağım" dedi.
Seren Serengil geçen yıl zayıflama uğruna gastrik baypass (mide baypass) ameliyatı oldu. Serengil hızla kilo kaybetmeye başladı. Seren Serengil 43,5 kiloya kadar düştü. Pankreas, karaciğer ve böbrek sorunları yaşadığını belirten sanatçı, sürekli serum alıyor.
Ameliyatını gerçekleştiren İzmir'deki hastanenin ve doktorun kendisine yardımcı olmadığını ve bu nedenle şikayetçi olacağını aktaran Serengil yaşadıkları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.
"Boyum 4 santim kısalmış"
Seren Serengil, "Bu sene kilom 43.5, 43.7 filan. Kilo kaybımı da önemsemiyorum. Ama pankreas yetmezliği, karaciğer yetmezliği var, safra kesem alındı, böbrek taşı düşürmeye başladım. Safra kesem gitti, karaciğer enzimlerim korkunç yüksek. Doktor 'geri dönüşüm ameliyatı olmazsan siroza çevirecek' diyor. Boyum 4 santim kısalmış" dedi.