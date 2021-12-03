Seren Serengil Dumping Sendromu yüzünden hem eriyor hem de boyu kısalıyor

BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz sunucusu Seren Serengil uzun süredir Dumping Sendromu ile mücadele ediyor ancak son dönemde ünlü sunucu günden güne erimeye başladı. Serengil, geçen yıl zayıflama uğruna geçirdiği ameliyat sonrası sağlık sorunları yaşamaya başladı. 43,5 kiloya düşen boyu 4 santim kısalan, karaciğer, pankreas ve böbrek sorunları yaşayan Serengil, "Safra kesem gitti, karaciğer enzimlerim korkunç yüksek. Doktor 'geri dönüşüm ameliyatı olmazsan siroza çevirecek' diyor. Ameliyatını yapan doktordan ve hastaneden şikayetçi olacağım" dedi.