Seren Serengil de fake hesap kurbanı... Kendi fotoğrafına kendi ismiyle yorum yazdı!

Seren Serengil 'pazar keyfi'ni uzun uzun yazdı

Ameliyat sonrası evinde dinlenen Seren Serengil pazar pozunu sevenleriyle paylaştı. Seren Serengil "Bu sabah kahvaltı hazırlamak istemedim.. Tembelliğim üstümde kolumu kıpırdatacak halim yok... Evdeki halim ilkokuldan beri kurtulamadığım 6 numara beni dört göz yapan gözlüklerim.. Dağınık olmayı seviyorum pazar günleri.. Dağılmayı da seviyorum.. Noynoy ve Tokyo klasik kahvaltıma hep ortaklar ne zaman çok acıksam iştahla ilk lokmayı kendi ağzıma attığımı hiç hatırlamıyorum.. Müzik açık İtalyancalar klasik... Huzurluyum... Daha iyi hissediyorum... Harika bir kahve kokusu var bahçede ama kokusunu sevsem de asla içmem ne çay ne kahve.. Tohma yapmış kahvesini karşıma kurulmuş o da puro kahve keyfinde. Bir yandan bu halimi sevdiği için bizi fotoğraflıyor. @mustafarahmantohma öyle bir pazar sabahı işte... Huzurlu sakin... Ee sizden naber sevdiklerim, başladı mı pazar sizde de?" notunu düştü.