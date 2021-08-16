Seren Serengil de fake hesap kurbanı... Kendi fotoğrafına kendi ismiyle yorum yazdı!
Ünlü magazin sunucusu Seren Serengil, aktif kullandığı Instagram'da 'trend' tabirle 'fake' yani sahte hesabından kendi fotoğrafına övgü dolu yorum yazmaya çalışırken yanlışlıkla kendi kişisel hesabından yine kendine yazınca foyası ortaya çıtkı ve sosyal medyada alay konusu oldu.
Seren Serengil fake hesap yerine kendi hesabından yorum yaptı! Sosyal medyanın diline düştü. Fazla kilolarından kurtulmak için yaptırdığı mide ameliyatından sonra Dumping Sendromu diye bilinen ciddi bir sağlık sorunu yaşamaya başlayan ve her geçen gün zayıflayarak güçsüz düşen Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde geçirdiği ameliyatının ardından, pazar günü yaptığı 'pazar keyfi'nin pozunu kişisel Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı. Ancak sahte hesabından yorum yapmak isterken yanlışlıkla kendi hesabından yapınca sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.
Seren Serengil 'pazar keyfi'ni uzun uzun yazdı
Ameliyat sonrası evinde dinlenen Seren Serengil pazar pozunu sevenleriyle paylaştı. Seren Serengil "Bu sabah kahvaltı hazırlamak istemedim.. Tembelliğim üstümde kolumu kıpırdatacak halim yok... Evdeki halim ilkokuldan beri kurtulamadığım 6 numara beni dört göz yapan gözlüklerim.. Dağınık olmayı seviyorum pazar günleri.. Dağılmayı da seviyorum.. Noynoy ve Tokyo klasik kahvaltıma hep ortaklar ne zaman çok acıksam iştahla ilk lokmayı kendi ağzıma attığımı hiç hatırlamıyorum.. Müzik açık İtalyancalar klasik... Huzurluyum... Daha iyi hissediyorum... Harika bir kahve kokusu var bahçede ama kokusunu sevsem de asla içmem ne çay ne kahve.. Tohma yapmış kahvesini karşıma kurulmuş o da puro kahve keyfinde. Bir yandan bu halimi sevdiği için bizi fotoğraflıyor. @mustafarahmantohma öyle bir pazar sabahı işte... Huzurlu sakin... Ee sizden naber sevdiklerim, başladı mı pazar sizde de?" notunu düştü.
Hesaplar karıştı.. Kendi kendini övünce sosyal medyada alay konusu oldu
Seren Serengil'in pazar pozunu olay haline getiren ise sahte hesabından yapma maksadıyla girdiği Instagram'da, yanlışlıkla kendi hesabından yine 'kendine 'övgüler yağdırması oldu. Fake hesap yerine kendi hesabından yorum yapan Seren Serengil sosyal medyada adeta 'dalga konusu oldu.
Sosyal medya ti'ye aldı: Bunu da mı sen yazdın Seren?
Bazı takipçileri de konuyu iyice ti'ye alarak, Serengil'e gelen diğer olumlu ve güzel yorumlar için "Seren abla bunu da sen yazmadın değil mi" diye yorum yaptı.