Seren Serengil Bircan Bali'nin eşi Ömer Gezen'i ifşa etti elinde rakıyla iftar sofrası
Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Seren Serengil, Bircan Bali ve eşi Ömer Gezen, iftar sofrasında buluştu. Serengil, Bali'nin eşi Gezen'i ifşa edince ise ortalık karıştı.
Ece Erken'in yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilişkisi başını yaktı ve Beyaz TV'de sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programından ayrılmak zorunda kaldı. Ece Erken'den dolayı oluşan boşluğu da Seren Serengil doldurdu ve Söylemezsem Olmaz sunucularından biri oldu.
Programlarında herkesi eleştiren ve ramazanda alkol alanlara sert çıkışlar yapan Seren Serengil ve Bircan Bali ise bu kez baltayı taşa vurdu. Seren Serengil, yanlışlıkla Bircan Bali'nin eşi, Ömer Gezen'i elinde rakı ile ifşa etti.
İftar yemeği bahanesiyle bir araya gelen Seren Serengil, Bircan Bali ve eşi Ömer Gezen'in hallerini Serengil, sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştı.
Fakat Seren Serengil'in paylaşımlarının ardından birçok yorum geldi. Ayrıntı, Serengil'in takipçilerinin gözünden kaçmadı.