Seren Serengil Bircan Bali ve İrem Derici arasında büyük kavga çıktı! Olay ifşalar
Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali ile İrem Derici, fena birbirine girdi. İrem Derici, Seren Serengil'i geçmişiyle vurdu.
İrem Derici, Oğuzhan Uğur'un YouTube programı Pinç'e katıldı ve Söylemezsem Olmaz sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali'yi kızdıran birçok açıklamaya imza attı. Derici'nin açıklamalarını duyan ünlü sunucular, çileden çıktı ve ellerinden geleni artlarına koymadı.
Derici açıklamasında "Boş yapıyorlar... Bunlar bir de alkolü bıraktığımın ertesi günü bir de... Yayında mastürbasyon diyemiyorlar. Kadınlardan biri ertesi gün istifa etti. Bana seks dedirtmiyorlar. Yasakmış filan..." dedi.
Derici'nin bu sözleri üzerine Söylemezsem Olmaz sunucularından Seren Serengil, şu ağır sözleri dile getirdi:
"İrem Derici sanatçı filan değil. Son derece avam ve kalitesiz konuşma tarzı... Hiç aynaya bakmadığını düşünüyorum.''
''Sadece avam ve hakaret dolu söylemleriyle gündem yaratmaya çalışıyor. Arkadan sallamak çok kolay ya! Biraz terbiyeli olun. Ajdar'ın da şarkısı tutmuştu zamanında ne olacak?"