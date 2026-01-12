Seren Serengil ameliyat oldu! Sonrasında yaptığı açıklama olay...

Bir dönem magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Seren Serengil, gözlerden uzak bir yaşam sürerken sağlık sorunuyla gündeme geldi. Ünlü isim, akıllı lens ameliyatı olduğunu açıklayarak yaşadığı rahatsızlığı da paylaştı.