Seren Serengil ameliyat oldu! Sonrasında yaptığı açıklama olay...
Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil bu kez sağlık sorunları ile gündeme geldi. Akıllı lens ameliyatı olduğunu duyuran ünlü isim hastane odasından yaptığı paylaşımla yaşadığı süreci anlattı. İşte detaylar...
Bir dönem magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Seren Serengil, gözlerden uzak bir yaşam sürerken sağlık sorunuyla gündeme geldi. Ünlü isim, akıllı lens ameliyatı olduğunu açıklayarak yaşadığı rahatsızlığı da paylaştı.
Genç bir kızken attığı her adımla konuşulan, daha sonra özel hayatıyla da sık sık manşetlerde yer alan Seren Serengil, uzun yıllar boyunca magazin yorumculuğu yaptı.
Birçok programın sunucu ve yorumcu koltuğunda oturan Seren Serengil, yaklaşık 2 yıl önce magazin programı yapmama kararı almış ve kenara çekilmişti.
Sosyal medya paylaşımlarıyla takip edilen Seren Serengil, aynı zamanda estetik serüvenine de hiç hız kesmeden devam etti. İşlem üstüne işlem yaptıran, yıllardır da büyük değişimiyle konuşulan isimler arasında yer alan Seren Serengil, bu sefer estetikten ziyade sağlıkla alakalı bir operasyonla gündeme oturdu.