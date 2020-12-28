Seren Serengil 46 kiloya düştü hastalığı ne açıklama yaptı mide ameliyatı olmuştu

''Sevgili canlarım, o kadar merak edenim ve sevenim varmış ki insan hastayken en çok ihtiyacı olan şey buymuş... Ben maalesef büyük sağlık sorunları yaşıyorum. Önceleri belli etmemeye çalıştım annem üzülmesin sizler üzülmeyin diye ama iş biraz ciddiye bindi.''