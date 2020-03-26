Serel Yereli'nin penceresinden paylaştığı gecelikli pozuna olay yorum!
Londra’da yaşayan 24 yaşındaki oyuncu Serel Yereli, korona virüs salgını nedeniyle evden çıkamayınca çareyi oturduğu evin penceresine çıkmakta buldu.Takipçisinin pozlarına gelen yorumlar olay oldu.
Londra'da yaşayan oyuncu Serel Yereli şimdi de koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayınca çareyi oturduğu evin camına çıkmakta buldu.
Yereli bu pozları “Hiçbir şey seni mahalledeki sürtüklerle kıyaslayamaz” notuyla paylaştı.
Geceliğiyle cama çıkan Sereli, bir takipçisinin ‘Mahalle yanarken saç taranırmış’ yorumuna “Her zaman” yanıtını verdi.
Serel Yereli Kimdir?
Bodrum Masalı adlı dizide yıldızı parlayan Serel Yereli, Alara karakteriyle dikkat çekmişti. Dizinin zengin ama mutsuz kızını başarıyla canlandıran Serel Yereli, bu dizi ekrana veda ettikten sonra bavulunu toplayıp yurtdışına gitti. Öyle ki oyunculuğu bıraktığını da bir gün tesadüfen kendisini görüntüleyen paparazziler aracılığıyla duyurdu. Nişantaşı'nda arkadaşlarıyla birlikte görüntülenen Serel Yereli "Artık beni çekmenize gerek yok. Oyunculuğu bıraktım" dedi.