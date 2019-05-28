Serel Yereli'den 'patates gibisin' diyen takipçisine mayolu cevap
Serel Yereli, kendisine ''İyice şişko oldun. Patates gibisin'' diyen takipçisine Instagram hesabından mayolu pozunu paylaşarak yanıt verdi.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı cesur pozlarıyla sık sık gündem olan genç oyuncuyu Serel Yereli'yi bir takipçisi çok kızdırdı.
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''İyice şişko oldun patates gibisin'': Serel Yereli'ye bir takipçisi sosyal medyada, ''İyice şişko oldun. Patates gibisin. Şarkı söylerken itici görünüyor'' şeklinde bir yorum yaptı.
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''Evet kilo aldım. Sana bir güzellik borcum mu var'': Serel Yereli, takipçisinin bu yorumuna ''Evet kilo aldım. Sana bir güzellik borcum mu var? İnsanların üstüne gitme'' diyerek cevap verdi.
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Mayolu pozuyla cevap verdi: Serel Yereli son olarak ise mayolu pozunu Instagram'dan paylaşarak kilo eleştirilerine yanıt verdi.
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